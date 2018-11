Großburgwedel

Schmerzhaft endete für einen Fahrradfahrer ein Unfall am Dienstag gegen 18.40 Uhr an der L310: Der Mann wurde zwischen Fuhrberg und der Autobahnanschlussstelle in der Nähe der Hengstbeeke von einem silberfarbenen Fahrzeug – wahrscheinlich einem Audi oder einem VW Passat – angefahren. Augenscheinlich hatte der Fahrer des PKW den Radler übersehen, als er aus Richtung Mellendorf kommend auf einen Parkplatz einbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß. Dabei wurde der Fahrradfahrer leicht am Bein verletzt. Ohne sich um den Verletzten zu kümmern, entfernte sich der Autofahrer von der Unfallstelle. Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrerflucht gegen den unbekannten Fahrer. Ärgerlich für die Polizei: Der Radfahrer konnte sich das Kennzeichen des Fahrzeuges nicht merken. Die Polizei bittet etwaige Zeugen sich auf der Dienststelle Großburgwedel unter der Telefonnummer (05139) 9910 zu melden.

Von Thomas Oberdorfer