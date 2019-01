Fuhrberg

Um den Zusammenstoß mit einem Reh zu verhindern, musste ein 36-jähriger Autofahrer auf der L 310 abbremsen. Er war mit seinem Daimler von Fuhrberg kommend in Richtung Celle unterwegs. Ein nachfolgender 21-jähriger Opel-Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den Mercedes auf. Sowohl der 21-Jährige als auch die 33-Jährige Beifahrerin des Daimler-Fahrers verletzten sich bei dem Aufprall leicht. Die Polizei gibt den entstanden Sachschaden mit 6000 Euro an. Der Unfall ereignete sich am frühen Sonntagabend gegen 18.20 Uhr.

Von Thomas Oberdorfer