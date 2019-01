Großburgwedel

Zu einem ganz besonderen musikalischen Leckerbissen lädt Kreiskantor Christian Conradi am Sonnabend, 26.Januar, ab 17 Uhr in die St.Petri-Kirche, Künstergang 2, nach Großburgwedel ein. Zu Gast ist dann das „breezy-art-ensembles“. Die vier Musiker – sie arbeiten als Dozenten an Musikhochschulen – spielen an dem Abend auf den verschiedenen historischen und modernen Blasinstrumenten (Barocktrompete, Trompete, Saxophon, Bassklarinette, Renaissanceposaune, Posaune, Ophikleide und Tuba). Die Liebe zur „alten Musik“ verbindet die vier Künstler. Sie arrangieren Werke des 17. bis 19. Jahrhunderts, fügen Improvisationen hinzu und finden so zu einer Musik mit ganz eigenem Charakter. „Mal mitreißend, mal anrührend, spannend oder überraschend. Lassen auch Sie sich überraschen“, sagt Kreiskantor Conradi und kündigt einen interessanten Abend an. Das Konzert wird unterstützt vom Musikförderkreises St.Petri Großburgwedel. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird erbeten.

Von Thomas Oberdorfer