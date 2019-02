Burgdorf/Uetze

Die Hannoversche Volksbank hat für das Jahr 2018 Bilanz gezogen und verzeichnet regionsweit ein Wachstum bei Kreditaufnahmen und Finanzierungen. Einen wesentlichen Beitrag zu dieser Entwicklung sieht der Filialdirektor der Hannoverschen Volksbank für Burgdorf und Uetze, Eckhard Paga, im Marktgebiet Burgdorf.

Mehr Kredite –auch dank neuer Baugebiet in Burgdorf

Filialdirektor Eckhard Paga Quelle: privat

Kredite im Wert von 287,8 Millionen Euro vergab die Hannoversche Volksbank 2018 in Burgdorf – ein Plus zum Vorjahr von 8,5 Prozent. „Insbesondere unsere traditionelle Kundschaft, die inhabergeführten, mittelständischen Unternehmen sowie die Selbständigen und Freiberufler haben erneut stark investiert“, berichtet Paga. Die Nachfrage nach gewerblichen Krediten sei stark. „Die Investitionsbereitschaft der Unternehmer ist unverändert hoch.“

Aber auch im Bereich der Immobilienfinanzierung habe die Volksbank angesichts historisch niedriger Zinsen und der ausgewiesenen Baugebiete in der Stadt Burgdorf ein reges Interesse verzeichnet. Gleichzeitig stiegen die Spareinlagen von 282 Millionen Euro auf 298,5 Millionen Euro. Das entspricht einem Plus von um 5,8 Prozent.

40 Berater sind für die Volksbank in Burgdorf im Einsatz

Zum Marktgebiet Burgdorf gehören neben dem Kompetenzcenter an der Poststraße die beiden Beratungscenter in Uetze und Hänigsen, das Servicecenter in Dollbergen und Selbstbedienungscenter mit Geldautomat und Kontoauszugsdrucker an der Weserstraße. Mehr als 40 Berater sind nach Angaben der Bank in den Filialen im Einsatz.

Neue Filiale in Uetze soll Ende des Jahres fertig sein

In Uetze investiert die Volksbank aktuell in ein neues Gebäude. Dort entsteht am Kreisel an der Nordmannstraße ein neues Beratungscenter. „Wir liegen mit dem Neubau im Zeitplan“, berichtet Filialleiter Sven-Eike Utermark. Die neue Geschäftsstelle soll Ende des Jahres bezugsfertig sein. Bis es soweit ist, gibt es an der Burgdorfer Straße 33a eine Übergangsgeschäftsstelle.

Von Carina Bahl