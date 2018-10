Burgdorf

Mit Graffiti haben Unbekannte am Freitag, zwischen 16.30 und 21 Uhr die Wände der Grundschule Burgdorf an der Hannoverschen Neustadt und an der IGS beschmiert. Nach Aussage eines Polizeisprechers besprühten die Täter nicht nur die Schulgebäude, sondern auch die Turnhalle der Grundschule. Noch steht die Schadenshöhe nicht fest. Die Ermittler hoffen auf Zeugen, die den oder die Sprüher beobachtet haben. Sie können sich unter Telefon (05136) 88614115 bei der Polizeiinspektion melden.

Von Antje Bismark