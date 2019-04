Hänigsen

Irgend jemandem sind die Holzschilder in Form eines Kindes mit dem Hinweis „Achtung Schulkinder“ in Hänigsen offenbar ein Dorn im Auge. Jetzt hat der Förderverein der Grundschule bei der Polizei eine weitere Sachbeschädigung angezeigt. Damit sind inzwischen drei dieser Warnhinweise abgerissen worden. Sie befanden sich an der Alten Bahnhofstraße, der Straße Burgdorfer Berg und am Moorgartenweg. Dort war der unbekannte Täter in der Zeit von Montag, 25. März, 16 Uhr, bis Dienstag, 26. März, 7 Uhr, aktiv. Die beiden anderen Fälle ereigneten sich im Zeitraum vom 27. März bis 8. April. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich bei ihr unter Telefon (05173) 6267 zu melden.

Von Anette Wulf-Dettmer