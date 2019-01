Uetze/Region

Nicht nur die Gemeinde Uetze auch das Team Jugendarbeit der Region Hannover bietet Fahrten ins Ausland und Freizeiten für Kinder und Jugendliche ein, damit diese abwechslungsreiche Ferientage erleben können. Während die Uetzer Betreuer mit Jugendlichen ab 14 Jahren im Sommer nach Mittelschweden aufbrechen, zieht es das Regionsteam nach Frankreich.

Vom 4. bis 18. Juli geht es nach Südfrankreich in das Ardèche-Tal, wo das Ferienleben praktisch unter freiem Himmel stattfindet – beim Baden, Kanufahren, Klettern an Felswänden oder Chillen in der Hängematte. Das ist ein Angebot für Jugendliche im Alter von 13 bis 16 Jahren. Eine Fahrt unter dem Titel „Hart am Limit in Südfrankreich“ im selben Zeitraum und mit gleichem Ziel und vielen Outdoor-Aktivitäten wendet sich an Jugendliche und Jugendleiter im Alter von 14 bis 18 Jahren. In den Herbstferien ist das Ziel Straßburg im Elsass, wo die jungen Leute im Alter von 16 bis 27 Jahre unter anderem ein Besuch des EU-Parlaments und eine Stadtbesichtigung erwartet. Vier Tage, vom 14 bis 17. Oktober, dauert der Städtetrip.

Wer hingegen Deutschland kennen lernen will, kann sich dem You Trip in den Sommerferien anschließen. Auf einer selbstbestimmten Tour geht es vom 26. Juli bis 4. August quer durch Deutschland, wobei auf die 14- bis 27-Jährigen jeden Tag eine neue Challenge wartet. Gemeinsam treten die Teilnehmer gegen andere Teams an – und entscheiden selbst, wohin die Reise führt.

Für die Zeugnisferien hat das Regionsteam einen Youtube-Workshop vom 31. Januar bis 3. Februar im Naturfreundehaus Hannover vorbereitet. In den Osterferien können Jugendliche von elf bis 15 Jahren vier Tage lang, vom 15. bis 18. April, als Geocacher an wechselnden Orten auf Schatzsuche gehen.

Das komplette Jahresprogramm des Teams Jugend- und Familienbildung der Region Hannover ist online unter www.team-jugendarbeit.de abrufbar.

Von Anette Wulf-Dettmer