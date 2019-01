Stadt sorgt für Lärmschutz in den Kitas

Nachrichten Burgdorf - Stadt sorgt für Lärmschutz in den Kitas Die Stadt will in ihren Kitas nachrüsten und für besseren Lärmschutz sorgen. Die Kita Freibad ist als eine der ersten saniert worden. Seitdem verstehen die Erzieherinnen dort wieder ihr eigenes Wort.

Runde Schaumstoffplatten an den Decken absorbieren in der Kita Freibad den Schall und sorgen so für erträgliche Lärmwerte. Quelle: Joachim Dege