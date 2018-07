Burgdorf

Von den Anfängen der Fotografie mit Schwarz-Weiß-Aufnahmen bis zu heutigen Smartphone-Kameras berichtet die Ausstellung „Burgdorf in schwarz-weiß“, die von Sonnabend, 14. Juli, bis Sonntag, 26. August, im Erdgeschoss des Stadtmuseums an der Schmiedestraße 6 zu sehen ist.

Im Fokus stehen rund 100 Schwarz-Weiß-Abbildungen, die markante Kapitel der Burgdorfer Vergangenheit fotografisch widerspiegeln und dauerhaft für die Nachwelt dokumentieren. Neben den in den Archiven lagernden Dokumenten sind sie bedeutende zeitgeschichtliche Nachweise und geben anschauliche Einblicke in das Burgdorf früherer Zeiten. Die älteste gezeigte Fotografie stammt aus dem Jahr 1895 und zeigt das ehemalige Elektrizitätswerk in der Schmiedestraße, das schon am 6. September 1923 den Betrieb einstellte. Weitere fotografische Schwerpunkte sind der Burgdorfer Konservenfabrik, der Stärkefabrik Crespel & Deiters, dem Eisenwarengeschäft Sannemann, der Löwen-Apotheke und der Fünf-Flügel-Mühle gewidmet. Bis auf die Apotheke sind alle aus dem heutigen Stadtbild für immer verschwunden.

Fast achtzig Jahre lang setzte die 1892 in der Gartenstraße gegründete Burgdorfer Konservenfabrik dem städtischen Wirtschaftsleben ihren Stempel auf und machte die Stadt zum bekannten Standort industrieller Konservenherstellung mit einem rekordverdächtigen Produktionsvolumen. Anfang der 1930-er Jahre galt sie als größte Konservenfabrik Deutschlands. Drei Jahrzehnte später begann der langsame Niedergang des Unternehmens, der knapp zwei Jahre nach der Übernahme durch den Langnese-Iglo-Konzern mit der endgültigen Schließung am 30. Dezember 1971 seinen unrühmlichen Abschluss fand. Das gleiche Schicksal ereilte die Stärkefabrik Crespel & Deiters, die von 1936 bis zu ihrer Auflösung am 31. Januar 1967 in der Uetzer Straße residierte (heute E-Center Cramer). Die Eisen- und Haushaltswarenhandlung Sannemann in der Marktstraße 16 (heute HAZ/NP/Marktspiegel) gab es von 1883 bis 2004. Die Löwen-Apotheke am Spittaplatz firmiert seit 1906 unter diesem Namen.

Information: Das Stadtmuseum öffnet sonnabends und sonntags von 14 bis 17 Uhr. Während der Ausstellung findet am Sonntag, 22. Juli, ein Museumscafé statt, bei dem ab 14.30 Uhr der Sänger Daniel Fernholz auftritt.

Von Antje Bismark