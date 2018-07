Burgdorf

Seit 30 Jahren prägt Pastor Michael Schulz das Gemeindeleben bei St. Pankratius – am Sonntag, 26. August, geht er in den Ruhestand. Seine Stelle übernimmt, voraussichtlich zum 1. November, Pastorin Friederike Grote.

Sie hält am Sonntag, 15. Juli, ab 10 Uhr ihren Aufstellungsgottesdienst in der St.-Pankratius-Kirche. Damit bekomme die Gemeinde die Gelegenheit, die künftige Pastorin kennen zu lernen, sagt Pastor Dirk Jonas als Vorsitzender des Kirchenvorstandes, und fügt hinzu: „Wir freuen uns, wenn trotz der Ferienzeit viele diese Möglichkeit nutzen und am Sonntag den Gottesdienst in St. Pankratius besuchen.“ Das Gremium sei zudem dankbar, dass die Pfarrstelle damit wahrscheinlich nur im September und Oktober vertreten werden müsse.

Die 53-jährige Pastorin Friederike Grote stammt aus Wittingen und ist im Kreis Melle aufgewachsen. Nach dem Abitur studierte die Mutter zweier erwachsener Kinder in Marburg, Brasilien, Münster und Hamburg Theologie. Nach dem ersten theologischen Examen arbeitete sie zunächst als pädagogische Mitarbeiterin im Rauhen Haus in Hamburg. Dann absolvierte sie ihr Vikariat in der Paul-Gerhardt-Gemeinde in Hameln, wo sie anschließend zunächst weiter tätig war. Seit November 1999 ist sie Pastorin am Münster St. Bonifatius in Hameln, einer der ältesten Kirchen Norddeutschlands. Nach vielen Jahren in Hameln freut sich Pastorin Grote auf die neue Aufgabe in Burgdorf: „Gottesdienste in verschiedenen Formen, auch für unterschiedliche Zielgruppen zu gestalten und zu feiern, bereitet mir große Freude.“ Die Begegnung der verschiedenen Bereiche des Lebens – Kultur, Musik, Gottesdienst, Glaube, Kirchraum, Mensch, Welt, Arbeit – sei ein ausgesprochen spannender Bereich der pfarramtlichen Tätigkeit, den sie gerne mitgestalten werde.

Von Antje Bismark