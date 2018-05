Nachrichten Burgdorf - Otze bekommt 450 Quadratmeter zum Spielen Wenn alles nach Plan läuft, können sich die Otzer Kinder ab nächsten Frühjahr auf dem neuen Spielplatz am Kötnerkamp austoben. Wie die Anlage aussehen soll, hat die Stadt jetzt im Ortsrat vorgestellt.

So könnte die Nestschaukel –hier auf einer Anlage in Hameln – für den neuen Otzer Spielplatz aussehen. Es ist übrigens die erste Nestschaukel, die die Stadt auf einer öffentlichen Spielanlage aufstellen will. Quelle: HAZ-Archiv