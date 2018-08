Burgdorf

Brennendes Laub im Lichtschacht vor einer Spielhalle an der Marktstraße hat am Mittwoch für erhebliche Verkehrsbehinderungen im Feierabendverkehr gesorgt: Gegen 17.15 Uhr bemerkten Passanten Rauch, der aus dem Kellerschacht aufstieg und sich schnell zu einer Rauchwolke über der Marktstraße verdichtete. Sie setzten umgehend einen Notruf ab. Die alarmierte Ortsfeuerwehr Burgdorf rückte auf der abends viel befahrenen Straße mit einem Großaufgebot an: fünf Fahrzeuge und 22 Einsatzkräfte. Die Polizei sperrte derweil die Straße zwischen der Poststraße un historischem Rathaus I. Busse und Autos stoppten und mussten Ausweichrouten fahren. Unter Atemschutz bekämpften die Einsatzkräfte das Feuer. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers war eine in den Lichtschacht geworfene brennende Zigarettenkippe Ursache des Brands. Durch die Kippe hatte sich trockenes Laub entzündet. Weil in dem Schacht auch das Ansaugrohr für die Klimaanlage lag, verteilte sich der Rauch schnell auch im ganzen Haus.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller und Joachim Dege