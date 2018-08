Burgdorf

Wie wirkt sich der gesellschaftliche Wandel auf althergebrachte Handwerkskünste aus? Damit beschäftigt sich die aktuelle Ausstellung „Die Letzten ihrer Art“ der KulturWerkStadt, Poststraße 2. Den Einfluss aus Sicht eines Imkers erläutert Arwid Strelow am Sonnabend, 18. August. Dafür bringt er einen Schaukasten mit und erläutert, wie der Erzeugungsprozess des Honigs in der „Zusammenarbeit“ zwischen Honigbiene und Imker abläuft. Zudem verrät er, worin die Unterschiede bei den verschiedenen Honigarten liegen.

Am Sonntag, 19. August, stellt Lothar Ostheider die Kunst des Drechselns vor. Er demonstriert das Einspannen eines Werkstücks in eine Drehbank und dessen Bearbeitung mit Werkzeugen, während es sich um seine Achse dreht. „Die Drechseltechnik ist eine uralte Handwerkskunst, die schon in der Römerzeit bei der Herstellung von Tellern, Bechern, Schalen und Geländersäulen an Anwendung kam“, sagt Ostheider. Er stellt Schalen, Teller, Figuren, Vasen und Kerzenleuchter her. Die Ausstellung öffnet sonnabends und sonntags jeweils 14 bis 17 Uhr.

Von Antje Bismark