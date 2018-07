Burgdorf

Drei Alarmierungen haben die Freiwillige Feuerwehr Burgdorf in der Nacht zu Mittwoch beschäftigt: Zunächst riefen Zeugen die Brandbekämpfer gegen 19.50 Uhr zu Hilfe, als Stroh in einer Rundballenpresse zu brennen begann. Die Ortsfeuerwehr rückte mit 15 Einsatzkräften aus und löschte das Feuer an der Lise-Meitner-Straße mit Wasser aus dem Tanklöschfahrzeug. Anschließend kontrollierten die Retter den Bereich mit einer Wärmebildkamera, um weitere Glutnester zu erkennen, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Seinen Angaben zufolge endete der Einsatz um 20.50 Uhr.

Allerdings gab es zu diesem Zeitpunkt bereits den nächsten Alarm: An der Schillerslager Straße löste eine Brandmeldeanlage aus, sechs Feuerwehrleute fuhren zur Einsatzstelle. Dort kontrollierten sie den Bereich und stellten keinen Brand fest, deshalb schalteten sie die Anlage wieder still. Erst gegen 22.20 Uhr kehrten die Feuerwehrleute in die Wache zurück.

Wegen eines Wasserschadens rückte die Ortsfeuerwehr am Mittwoch um 6.10 Uhr an die Hannoversche Neustadt aus. Gleichwohl mussten die sieben Einsatzkräfte vor Ort feststellen, dass es diesen Schaden nicht gab.

Von Antje Bismark