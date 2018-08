Ramlingen-Ehlershausen

Einen Flächenbrand von 30 Quadratmetern hat die Freiwillige Feuerwehr Ramlingen-Ehlershausen am Sonntagmittag löschen müssen. Passanten bemerkten gegen 12.45 Uhr das Feuer an der Alten Bundesstraße und alarmierten die Einsatzkräfte. „Als wir eintrafen, schlugen die Flammen schon drei bis vier Meter hoch“, sagt der stellvertretende Ortsbrandmeister Mike Kories, der den Einsatz leitete. Seinen Angaben zufolge bestand die Gefahr, dass der Brand auf die alten Eichen übergriffen: „Dort ist alles sehr eng bewachsen, deshalb haben wir zur Unterstützung die Otzer Ortsfeuerwehr nachalarmiert“, sagt er. Allerdings hatten die 17 Feuerwehrleute die Flammen schnell unter Kontrolle, so dass die Otzer schon auf der Anfahrt wieder umkehren konnten.

Weshalb das Feuer an der Stelle ausbrach, untersuchen nun Ermittler der Polizei. Nach Aussage Kories’ lagerte dort illegaler Grünschnitt. Ob dies die Ursache war, wird nun untersucht. Gegen 13.45 Uhr endete der Einsatz für die Feuerwehr.

Von Antje Bismark