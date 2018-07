Hannover

Wegen Arbeiten auf der B3 verläuft der Verkehr zwischen der Anschlussstelle Beinhorn bis nach Otze nur einspurig. Während der Fahrbahnerneuerung wird eine Fahrtrichtung abschnittsweise komplett gesperrt. Die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr teilt mit, dass deswegen in beiden Richtungen nur ein Fahrstreifen zur Verfügung steht. Die Umleitung auf die B188 in Richtung Burgdorf erfolgt über die Anschlussstelle Otze. Verkehrsteilnehmer, die von Burgdorf nach Hannover möchten, werden gebeten, über die Otze auf die B3 zu fahren. Von Burgdorf in Richtung Celle können Autofahrer über Otze auf die B3 fahren. Die Arbeiten haben am 2. Juli begonnen.

