Burgdorf

Mit 18 Einsatzkräften hat die Freiwillige Feuerwehr am Freitag gegen 14 Uhr einen Kleinbrand auf der Deponie an der Steinwedeler Straße löschen müssen: Dort geriet aus noch ungeklärter Ursache ein Bereich in Brand, auf dem Müll sortiert und geschreddert wird. Mitarbeiter bemerkten nach Aussage eines Feuerwehrsprechers das Feuer. Sie begannen selbst mit den Löscharbeiten, außerdem zog ein Radlader das gelagerte Gerümpel auseinander. Die parallel alarmierte Ortsfeuerwehr löschte unter Einsatzleitung von Ortsbrandmeister Florian Bethmann den Bereich zudem mit Schaum. Eine Gefahr für Mitarbeiter habe nicht bestanden, hieß es. Gegen 15.30 Uhr war der Einsatz beendet.

Von Antje Bismark