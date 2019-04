Burgdorf/Lehrte

Cineasten erwartet in der kommenden Woche in den Lichtspielhäusern in Lehrte und Burgdorf einiges – und zwar für die ganze Familie. Zu sehen sind die Toten Hosen auf Deutschlandtour, ein Paar mit Beziehungsproblemen und eine Dokumentation, wie eine Pferdehalterin traumatisierten Soldaten hilft.

Captain Marvel. Action (freigegeben ab 12 Jahren).

„Captain Marvel" beschreibt, wie Carol Danvers alias Captain Marvel in den 199-0er Jahren zu einer der bedeutendsten und wichtigsten Superheldinnen des Universums aufsteigt - lange vor den Avengers und in einer Zeit, in der die Erde durch den galaktischen Kampf zweier Alienrassen bedroht ist. Das actionreiche Kinospektakel beleuchtet damit eine bisher noch unbekannte, aber bedeutungsvolle Episode im Marvel Cinematic Universe.

Neue Schauburg Burgdorf am Do, Sa, Di um 20 Uhr, am So um 17 Uhr.

Weil du nur einmal lebst – Die Toten Hosen auf Tour. Dokumentation (freigegeben ab 6 Jahren).

Der Film begleitet die Toten Hosen 2018 auf ihrer Rekordtournee "Laune der Natour" und zeigt eine Band, die jeden Tag schätzt, an dem sie noch gemeinsam auf der Bühne mit dieser unglaublichen Energie der ersten Stunde spielen können. Die Konzertreise, die von insgesamt fast 1 Mio. Zuschauern besucht wurde, führte die Band unter anderem durch die Stadien und Open Air-Locations in Deutschland und der Schweiz sowie nach Argentinien, wo Die Toten Hosen seit 26 Jahren die enthusiastischsten und treuesten Fans außerhalb des deutschsprachigen Raums haben.

Neue Schauburg Burgdorf am Fr um 20 Uhr.

The Lego Movie 2. Abenteuer/Animation (freigegeben ab 6 Jahren).

In dem brandneuen Action-Abenteuer finden die Helden von Steinstadt wieder zusammen, um ihre geliebte Heimatstadt zu retten. Denn fünf Jahre nach dem grandiosen Auftakt werden die Bürger einmal mehr von einer großen Gefahr bedroht.

Neue Schauburg Burgdorf am Sa um 17.15 Uhr.

Stiller Kamerad. Dokumentation/Drama/Kriegsfilm (freigegeben ab 12 Jahren).

Jedes Jahr leistet die Bundeswehr Einsätze in Krisengebieten, jeder dieser Einsätze lässt verwundete Soldaten heimkehren. Ihre Wunden müssen nicht immer offen sichtbar sein, häufig zeigen sie sich erst viele Jahre nach dem Einsatz als Störung ihres seelischen Gleichgewichtes. Eine davon ist die sogenannte Posttraumatische Belastungsstörung, kurz PTBS. Die Therapien der psychomedizinischen Versorgung der Bundeswehr können dabei nicht jedem helfen. Dort, wo die Schulmedizin an ihre Grenzen kommt, setzt Claudia Swierczek mit ihren Pferden an. In jahrelanger Arbeit hat sie eine Therapiemethode entwickelt, die besondere Fähigkeiten von Pferden nutzt, um auch sogenannten austherapierten Patienten zu helfen.

Neue Schauburg Burgdorf am So um 20 Uhr.

Wie gut ist deine Beziehung. Komödie (ohne Altersbeschränkung).

Steve ( Friedrich Mücke) und Carola ( Julia Koschitz) sind seit fünf Jahren ein Paar und führen eigentlich eine glückliche Beziehung. Doch als Steves bester Freund Bob ( Bastian Reiber) aus heiterem Himmel plötzlich von seiner Freundin verlassen wird, ist sich Steve seiner Beziehung auf einmal gar nicht mehr so sicher. Statt Bob ist fortan der sehr viel ältere Tantra-Lehrer Harald ( Michael Wittenborn) der neue Mann im Leben von Bobs-Ex. Steve plagen Zweifel, ob Carola wirklich glücklich mit ihm ist Oder die beiden genug an ihrer Beziehung arbeiten Steve erkennt die Zeichen der Zeit und tut alles dafür, um Carola davon abzuhalten, ihn zu verlassen.

Das Andere Kino Lehrte am Do, Fr, Mo und Di um 20 Uhr.

25 km/h. Komödie/Drama (freigegeben ab 6 Jahren.

Nach 30 Jahren treffen sich die beiden Brüder Georg und Christian auf der Beerdigung ihres Vaters wieder. Beide haben sich zunächst wenig zu sagen: Georg, der Tischler geworden ist und seinen Vater bis zuletzt gepflegt hat, und der weitgereiste Top-Manager Christian, der nach Jahrzehnten erstmalig zurück in die Heimat kommt. Doch nach einer durchwachten Nacht mit reichlich Alkohol beschließen sie, endlich die Deutschland-Tour zu machen, von der sie mit 16 immer geträumt haben – und zwar mit dem Mofa.

Das Andere Kino Lehrte am So um 20 Uhr.

Von Antje Bismark