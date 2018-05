Das Ratsschießen – seit mehr als 50 Jahren der inoffizielle Auftakt des Burgdorfer Volks- und Schützenfests – hat in diesem Jahr Dachtmissens Ortsvorsteher Jörg Neitzel für sich entschieden. Das zweitbeste Ergebnis erzielte Ehrenratsherr Wolfgang Obst. Platz drei ging an Monika Meyer. Zu diesem Wettbewerb im Schützenheim werden Ratsmitglieder, Behördenvertreter und die Vorstände der Korporationen der Burgdorfer Schützengesellschaft eingeladen. Neitzel ist nicht nur in der Politik aktiv, sondern gehört auch dem Club Germania der Schützengesellschaft an.