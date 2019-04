Burgdorf

Einen brennenden Blumenkasten hat die Freiwillige Feuerwehr Burgdorf am Sonntag gegen 2.10 Uhr an der Uetzer Straße in Burgdorf löschen müssen. Offenbar hatte der 26-jährige Bewohner der Wohnung in dem mit trockener Erde gefüllten Gefäß seine Zigarettenkippen ausgelöst und damit das Feuer verursacht. Er hielt sich zum Zeitpunkt des Brandes nicht in der Wohnung auf. Die 19 Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten das Feuer nach Aussage einer Polizeisprecherin löschen, ehe größerer Schaden entstehen konnte. Nach Auskunft von Burgdorfs Ortsbrandmeister Florian Bethmann trugen die Feuerwehrleute den Blumenkasten vom zweiten Obergeschoss vor die Tür und löschten den Brand mit der Kübelspritze.

Von Antje Bismark