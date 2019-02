Ehlershausen

Einen Unfallfahrer sucht jetzt die Polizei und hofft auf Zeugen, die Hinweise geben können. Demnach war ein dunkler Wagen mit vermutlich Celler Kennzeichen am Dienstag gegen 10.30 Uhr auf der Ramlinger Straße in Ehlershausen in Richtung Ramlingen unterwegs. Bei seiner Fahrt streifte er einen blauen Opel Zafira, den der Halter am Fahrbahnrand abgestellt hatte. Er beschädigte dabei den linken Außenspiegel des Opel, wie ein Zeuge beobachtet hatte. Allerdings konnte dieser keine weiteren Angaben zum Unfallfahrer machen, der seine Fahrt fortsetzte, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Zeugen, die den Unfall ebenfalls gesehen haben, sollten sich unter Telefon (05136) 88614115 bei der Polizei melden.

Von Antje Bismark