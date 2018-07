Burgdorf

Aus noch ungeklärter Ursache ist ein VW Polo am Sonntag gegen 12 Uhr auf der Bundesstraße 188 in Brand geraten – der Fahrer konnte den Wagen nach Aussage eines Feuerwehrsprechers noch an den rechten Fahrbahnrand lenken. Dort sprangen Funken auf trockenes Gras im Seitenstreifen über und verursachten einen Böschungsbrand. Feuerwehrleute aus Burgdorf, Otze und Schillerslage löschten das Feuer, in dieser Zeit blieb der Bereich an der Ausfahrt Burgdorf-West komplett gesperrt.

Anschließend holte ein Abschleppunternehmen das Auto ab, ehe die Polizei den Verkehr an der Einsatzstelle vorbei leiten konnte. „Die große Hitze hatte zudem den Asphalt beschädigt“, sagte ein Polizeisprecher am Nachmittag. Weil dies eine Unfallgefahr darstellte, musste die Straßenmeisterei den Streckenabschnitt noch am Sonntag sanieren.

Von Antje Bismark