Ehlershausen

Bei einem Auffahrunfall auf der Bundesstraße 3 in Höhe Ehlershausen sind am Donnerstagmorgen vier Menschen leicht verletzt worden. Gegen 6.20 Uhr fuhr ein 25-jähriger Alfelder mit einem Kleintransporter in Richtung Celle, als er kurz vor der Ampelkreuzung aus Unachtsamkeit auf einen vor ihm fahrenden VW Golf mit zwei Insassen auffuhr. Durch den Aufprall wurde der Golf auf einen vorausfahrenden Opel geschoben. Alle drei Fahrzeuge waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

Von Anette Wulf-Dettmer