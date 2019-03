Verwaltung nimmt im April neues Rathaus in Betrieb

Nachrichten Burgdorf - Verwaltung nimmt im April neues Rathaus in Betrieb Das neue Rathaus an der Rolandstraße ist fast fertiggestellt. Die Stadtverwaltung bereitet sich auf den Einzug vor. Anschließend will die Stadt das Rathaus I sanieren.

Die Stadtverwaltung will in Kürze das neue Rathaus an der Rolandstraße beziehen. Quelle: Joachim Dege