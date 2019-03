Heeßel

Einen Schaden von gut 500 Euro hat am Sonnabend gegen 11 Uhr ein Unfallfahrer verursacht: Der Unbekannte prallte auf der Dorfstraße in Heeßel auf das Auto einer 50 Jahre alten Frau aus Burgdorf, die nach Aussage eines Polizeisprechers wegen einer roten Ampel anhalten musste. Dies hatte der nachfolgende Fahrer offenbar zu spät bemerkt und fuhr auf. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Allerdings konnte die Burgdorferin das Kennzeichen ablesen. Sie alarmierte die Polizei, die Ermittlungen der Beamten zum Verursacher dauern noch an.

Weitere Meldungen von der Polizei und Feuerwehr aus dem Stadtgebiet Burgdorf lesen Sie im Polizeiticker.

Von Antje Bismark