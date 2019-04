Burgdorf

Unfallfahrer sucht jetzt die Polizei, in beiden Fällen flüchteten die Verursacher. So hatte ein 30-Jähriger aus Burgdorf am Dienstag gegen 11.30 Uhr seinen schwarzen Audi A6 Avant an der Straße Vor dem Celler Tor abgestellt – in Fahrtrichtung Otze. Als er nach 45 Minuten zu seinem Wagen zurückkehrte, musste er feststellen, dass ein anderes Auto seinen Wagen vermutlich beim Vorbeifahren gestreift hatte. Dabei beschädigte der Unbekannte den linken Außenspiegel.

Ebenfalls an der Straße Vor dem Celler Tor hatte der Fahrer eines schwarzen Daimler Benz seinen Wagen am Dienstag gegen 11 Uhr in Fahrtrichtung Otze geparkt. Er kam gegen 13.25 Uhr zu seinem Wagen zurück und bemerkte Schäden an der gesamten linken Fahrzeugseite. Offenbar hatte ein anderes Fahrzeug den Daimler Benz touchiert, als er vorbeifuhr. Die Ermittler schließen einen Zusammenhang zwischen den beiden Unfällen nicht aus.

Die Beamten bitten Zeugen, die Hinweise auf die Unfallfahrer oder ein Auto geben können, sich unter Telefon (05136) 88614115 zu melden.

Von Antje Bismark