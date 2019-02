Burgdorf

Sie sind jung, attraktiv und ganz schön gerissen: Die beiden Hochstaplerinnen Josephine und Elizabeth reisen um die ganze Welt, die Masche, mit der sie sich ihren Lebensunterhalt verdienen, ist immer die Gleiche. Die attraktive Gräfin und ihre liebenswerte Sekretärin ziehen reichen und leichtgläubigen Männer das Geld aus der Tasche. Das Theater für Niedersachsen (TfN) inszeniert die Komödie von Peter Yeldhan „Auf und davon“ im Theater am Berliner Ring am Freitag, 15. März, ab 20 Uhr. Bereits ab 19.30 Uhr gibt es eine kostenfreie Einführung in das Stück.

Komödie vereint Witz und Spannung

Ob in London, Tokio, Istanbul: Elisabeth (gespielt von Lillie Meinhardt) und Josephine ( Angelina Berger) konnten bislang fast jedes Männerherz erweichen. Bis sie auf Charlie ( Gotthard Hauschild) treffen. Der attraktive Bänker aus New York ist ähnlich ausgekocht wie die beiden Freundinnen. Anfangs beginnen die Frauen nur eine Geschäftsbeziehung, doch bald wird mehr daraus, denn sowohl Elizabeth als als Josephine finden Gefallen an Charlie. Das Publikum fragt sich schnell, wer denn hier wen hinters Licht führt und wer sich mit wem auf und davon macht? Und wer eigentlich ist Charlie?

Die Komödie „Auf und davon“ ist eine der bekanntesten Stücke des Australiers Peter Yeldhan. 1969 uraufgeführt, war es im Jahr 1972 das meistgespielteste Theaterstück Europas. Axel Stöcker inszeniert die Komödie ebenso humorvoll wie spannend und feiert damit sein Regiedebüt am TfN. „Sexy, romantisch und immer wieder überraschend hält es die Zuschauer bis zuletzt in Atem und bei guter Laune“, schreiben die Veranstalter.

Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf in der HAZ/NP-Geschäftsstelle an der Marktstraße 16, bei Bleich Drucken und Stempeln, Braunschweiger Straße 2, und über die Internetseite www.vvvburgdorf.de

Von Jutta Grätz