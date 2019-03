Burgdorf

Ein Taschendieb hat am Freitag gegen 16 Uhr eine 57-Jährige bestohlen, die in einem Lebensmitteldiscounter am Ostlandring einkaufte. In einem unbeobachteten Moment griff der Unbekannte nach Aussage eines Polizeisprechers zu und entwendete die Geldbörse aus der Handtasche. Die Ermittler geben den Schaden mit 160 Euro an. Hinweise auf den Dieb liegen nicht vor. Sie bitten Zeugen, sich unter Telefon (05136) 88614115 zu melden.

Von Antje Bismark