Burgdorf

Das Portemonnaie mit Bargeld, mehreren Geldkarten und Ausweispapieren hat ein Taschendieb am Montag zwischen 10.30 und 10.45 Uhr gestohlen: Nach Aussage einer Polizeisprecherin hielt sich ein Ehepaar zu dieser Zeit in einem Discounter am Ostlandring auf. Beim Betreten des Marktes hatte der Mann seiner Frau die Geldbörse gegeben, die sie in die Jackentasche steckte. Als das Paar an der Kasse seine Waren bezahlen wollte, bemerkte die Frau den Verlust des Portemonnaies. Beide suchten den Markt ab, um die Börse zu finden – allerdings vergeblich. Deshalb gehen die Ermittler davon aus, dass ein Unbekannter das Diebesgut aus der Tasche gezogen hat.

Sie hoffen auf Zeugen, denen der Vorfall aufgefallen ist. Diese sollten sich unter Telefon (05136) 88614115 bei der Polizei melden.

Von Antje Bismark