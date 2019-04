Burgdorf

Pünktlich nach den Osterferien stellt die Polizei Burgdorf wieder Hinweistafeln an den Schutzstreifen für Fahrradfahrer auf, die sich an Autofahrer richten. Damit wollen die Beamten nach Aussage einer Polizeisprecherin die Autofahrer sensibilisieren, dass sie den Schutzstreifen nur bei Gegenverkehr befahren dürfen – und auch nur dann, wenn sie keinen Radfahrer behindern. Zudem weisen die Schilder auch darauf hin, dass Autos einen Mindestabstand von 1,50 Meter zu einem Radfahrer beim Überholen einhalten müssen. Diese Tafeln stehen künftig in Burgdorf und in den Ortsteilen.

Von Antje Bismark