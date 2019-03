Burgdorf

Den Ratten in der Stadt soll es demnächst an den Kragen gehen. Die Stadtverwaltung lässt die lästigen Nager, die Krankheiten übertragen, ab dem 1. April von einer Fachfirma bekämpfen. Im gesamten Stadtgebiet einschließlich aller Ortsteile werde Rattengift ausgelegt und zwar schwerpunktmäßig an den Zugängen zum Kanalisationsnetz, an stehenden und fließenden Gewässern, im Stadtpark sowie in der Umgebung der Kläranlagen und Regenrückhaltebecken, teilt die Ordnungsabteilung mit. Die Bekämpfung läuft bis zum 10. April.

„Es wird ein Rattengift in trockener körniger Form mit dem Wirkstoff Cumarin-Derivate verwendet. Gegenmittel dafür ist Vitamin K 1“, erläutert Veith. Das Vitamin K 1 wird für die Blutgerinnung benötigt. Die Stadt bittet ihre Bürger, Kinder und Haustiere von den Köderplätzen fernzuhalten.

Zudem appelliert die Stadt an die Eigentümer, auf deren Grundstücken Ratten beobachtet wurden, sich an der Rattenbekämpfung zu beteiligen. Die entsprechende Mittel gebe es in Fachgeschäften. So könne ein nachhaltiger Erfolg erzielt werden.

Von Anette Wulf-Dettmer