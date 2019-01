Burgdorf

Am vergangenen Wochenende haben Unbekannte versucht, in ein Gebäude der IGS an der Straße Vor dem Celler Tor einzudringen. Der Hausmeister hat am Montagmorgen um 6.45 Uhr Hebelspuren an einem Seiteneingang im rückwärtigen Teil der Schule entdeckt. Zudem haben die Täter eine Glasscheibe der Holztür eingeschlagen. Weil sie weder diese Tür noch andere öffnen konnten, zogen die Unbekannte schließlich unverrichteter Dinge ab. Die Polizei sucht Zeugen des Einbruchsversuchs. Sie können sich unter Telefon (05136) 8861-4115 bei den Beamten melden.

Von Anette Wulf-Dettmer