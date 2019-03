Burgdorf

Ein Spektakel mit Stabmarionetten verspricht das Sonntagstheater seinen Besuchern am 10. März: Dann zeigt das Wolfsburger Figurentheater das Märchen „Rumpelstilzchen“ frei nach den Brüdern Grimm. Die jungen Besucher ab vier Jahren und ihre erwachsenen Begleiter erleben, wie der Müller seine Tochter dem König als Ehefrau geben möchte – mit dem Versprechen, dass sie Stroh zu Gold spinnen könne. Vom König in einer Kammer eingesperrt, gelingt der armen Frau aber das Kunstwerk nicht. Und so nimmt sie dankbar die Dienste eines kleinen Männchens an, natürlich nicht ohne entsprechende Gegenleistung. Die Geschichte geht ihren Lauf: Der König will die Müllerstochter ehelichen, das Männchen verlangt das erstgeborene Kind als Lohn. Wie das Märchen endet – das zeigen die Akteure auf der Bühne.

Die Vorstellung im JohnnyB. beginnt um 15.30 Uhr. Bereits ab 14.30 Uhr startet eine Bastelaktion, damit die kreativen Kinder sich auf das Märchen und die Theateraufführung einstimmen können. Außerdem gibt es in der Zeit auch Kaffee und Kuchen, Waffeln und kalte Getränke. Der Eintritt kostet 6 Euro pro Person. Besucher, die einen Flyer, Zeitungsartikel oder eine Bonuscard vorweisen können, zahlen 5 Euro – ebenso wie jene mit Voranmeldung unter Telefon (05136) 3693 oder per E-Mail an johnnyb-burgdorf@web-de. Der Rabatt gilt für eine Familie. Bei Vorlage eines Familienpasses erhalten die Besucher 50 Prozent Rabatt auf den Eintrittspreis.

Mit dem Stück endet die Saison in diesem Frühjahr, im Herbst geht das Sonntagstheater am 20. Oktober weiter mit dem Figurentheater Seiler, das „Reise nach Tripiti“ zeigt, und dem Figurentheater Neumond. Dann sehen die Besucher „Wo die wilden Kerle wohnen“.

Von Antje Bismark