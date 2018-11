Burgdorf

„Urmel schlüpft aus dem Ei“ – heißt das Stück, mit dem das Complizen-Theater am Sonntag, 18. November, im JohnnyB. gastiert. Darin bringt das Ensemble ein Musical auf die Bühne, das sich mit einem der liebenswertesten Geschöpfe der deutschen Kinderliteratur beschäftigt. Es erzählt, wie Professor Habakuk Tibatong den Tieren auf der Insel Titiwu das Sprechen beibringt. Eines Tages passiert etwas Unerwartetes: Ein großer Eisberg wird an Land gespült – in dem befindet sich ein Ei. Das brüten der Professor und seine tierischen Schüler aus, bis ein Urmel schlüpft.

Das Theaterstück eignet sich für Kinder ab 3 Jahren, es dauert etwa 50 Minuten. Der Eintritt kostet 6 Euro pro Person. Besucher, die einen Flyer, diesen Zeitungsartikel oder eine Bonuscard vorlegen, zahlen 5 Euro. Das gilt auch bei telefonischer Voranmeldung unter (05136) 3693 oder per E-Mail johnny-b-burgdorf.de.

Die Vorführung beginnt um 15.30 Uhr, bereits ab 14.30 Uhr startet das Team – unterstützt vom Kinderschutzbund, dem Frauen- und Mütterzentrum, dem Kultürchen und der Region Hannover – mit einer Bastelaktion. Außerdem gibt es Kaffee und Kuchen, Getränke und Waffeln.

Weitere Vorstellungen:

Am Sonntag, 20. Januar, zeigt das Figurentheater Marmelock „Des Kaisers neue Kleider. Das Theater Metronom gastiert am Sonntag, 10. Februar, mit „Katschtanka“. Die Saison endet am Sonntag, 10. März, mit dem Wolfsburger Figurentheater, das „Rumpelstilzchen“ auf die Bühne an der Sorgenser Straße bringt.

Von Antje Bismark