Burgdorf

Das tolle Wochenende mit mehreren Open-Air-Veranstaltungen haben die Burgdorfer genossen. Nicht nur der große Flohmarkt auf dem Schützenplatz, das Open-Air-Konzert auf den Auetreppen und das Weinfest auf dem Spittaplatz haben Leben in Burgdorfs Innenstadt gebracht. Mehrere Gastronomen hatten am späten Sonntagnachmittag ihre Fernseher angeschaltet, damit ihre Gäste das WM-Endspiel Frankreich gegen Kroatien verfolgen konnten. Im Biergarten am Schloss fanden sich besonders viele Burgdorfer ein – darunter auch Bürgermeister Alfred Baxmann mit seiner Frau – und genossen den Wochenendausklang bei kühlen Getränken, einer spannenden Fußballbegegnun und kleinen Fachsimpeleien.

Am nächsten Wochenende können die Burgdorfer – wenn sie den Zeit und Lust haben –wieder feiern: Vom 20. bis 22. Juli herrscht in Otze Ausnahmezustand – das Volks- und Schützenfest steht an. Der Burgdorfer Pferdemarkt lockt am Sonnabend, 21. Juli, von 8 bis 13 Uhr mit buntem Programm und die Kaufleute mit ihrem City-Samstag.

Von Anette Wulf-Dettmer