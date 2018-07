Burgdorf

Bei einem Auffahrunfall auf der B 188 sind am Sonnabend drei Menschen verletzt worden, einer von ihnen schwer. Im Einsatz waren drei Rettungswagen, ein Hubschrauber, die Feuerwehr und die Polizei.

Der Unfall ereignete sich am Sonnabend gegen 12.30 Uhr etwa 100 Meter vor der Ampelkreuzung am Abzweig nach Sorgensen. Ein 77-jähriger Fahrer, der mit seinem Opel in Richtung Uetze unterwegs war, bemerkte nach ersten Erkenntnissen der Polizei zu spät, dass sich vor der Ampel ein Rückstau gebildet hatte. Der Senior versuchte zwar noch nach links auszuweichen, was jedoch nicht gelang. Sein silberfarbener Opel prallte mit großer Wucht gegen die hintere linke Fahrzeugecke eines vor der Ampel wartenden schwarzen Toyota. Daraufhin überschlug sich der Opel und kam schließlich auf der Gegenfahrbahn zum Stehen – auf drei Rädern, eines war abgerissen worden.

Während die Insassen des Toyota, die 54-jährige Fahrerin und ihr 53 Jahre alter Beifahrer, leichte Verletzungen erlitten, wurde der 77-Jährige schwer verletzt. Glück für ihn war, dass sofort Hilfe zur Stelle war: Ein Rettungswagen, der gerade einen Patienten transportierte, hielt an und kümmerte sich um den Schwerverletzten. Wenig später waren auch die Burgdorfer und die Hülptingser Ortsfeuerwehren am Unfallort. Sie sicherten gemeinsam mit der Polizei die Unfallstelle und unterstützten die Sanitäter bei der Erstversorgung der Verletzten. Die Rettungsleitstelle beorderte drei Rettungsfahrzeuge und einen Hubschrauber mit dem Notarzt an Bord zu der Unfallstelle, um die Verletzten zu versorgen und schließlich in Krankenhäuser zu bringen.

Die Burgdorfer Feuerwehrleute kümmerten sich laut Ortsbrandmeister und Einsatzleiter Florian Bethmann um die technische Rettung, wie beispielsweise das Abklemmen der Autobatterien, und die Hülptingser standen bereit, um sofort eingreifen zu können, sollte ein Fahrzeug zu brennen beginnen. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

Die Bundesstraße 188 war bis 15 Uhr zwischen den Anschlussstellen Burgdorf-Mitte und Burgdorf-Nord in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Autos wie Lastwagen mussten sich einen anderen Weg suchen. Viele fuhren durch Burgdorf, sodass es zu erheblichen Behinderungen auf der Straße Vor dem Celler Tor kam.

Von Anette Wulf-Dettmer