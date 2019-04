Burgdorf

Auf der B188 ist am Dienstagmorgen zu einem schweren Unfall gekommen: Dabei stießen zwischen der Auffahrt nach Schillerslage und der Bundesstraße 3 zwei Fahrzeuge zusammen. Der Unfall ereignete sich in einer Rechtskurve, dort gilt Überholverbot. Wegen der Bergungs- und Aufräumarbeiten hat die Polizei die Bundesstraße in beide Fahrtrichtungen gesperrt, Beamte leiten den Verkehr derzeit um. Die Verkehrsmanagementzentrale rät Autofahrern, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

Informationen zum Unfallhergang liegen noch nicht vor – allerdings gibt es Verletzte. Ein Autofahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt, ist aber mittlerweile befreit. Der Rettungshubschrauber landete an der Unfallstelle.

Auf der Bundesstraße 188 sind am Dienstagmorgen zwischen Burgdorf-Schillerslage und der Auffahrt zur B 3 zwei Fahrzeuge zusammengestoßen. Quelle: Antje Bismark

