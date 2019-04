Ramlingen/Schillerslage

Ein Hochzeitskorso auf der Bundesstraße 3 hat am Sonnabendnachmittag die Polizei auf den Plan gerufen. Nicht nur dass die rund 20 Fahrzeuge zwischen 16.10 und 16.20 Uhr den Verkehr zwischen den Anschlussstellen Ehlershausen und Schillerslage in Fahrtrichtung Hannover teilweise zum Erliegen brachten, sondern aus einem Fahrzeug geschossen wurde. Zeugen alarmierten die Ermittler in Burgdorf, weil die Fahrzeuge einer türkischen Hochzeitsgesellschaft immer wieder abbremsten und so den nachfolgenden Verkehr behinderten. „Das Phänomen kennen wir von anderen Fahrten dieser Art“, sagte ein Sprecher.

Die Burgdorfer Polizei verständigte die Kollegen in Hannover, sie konnten am Weidetorkreisel neun Autos des Korsos stoppen und die Insassen kontrollieren. Die Fahrzeuge waren nach Erkenntnissen der HAZ-Redaktion unter anderem in Celle und Nienburg zugelassen, keiner der Wagen in Stadt oder Region Hannover. Unklar sei, ob die anderen Fahrzeuge des Korsos an den Autoabfahrten zwischen der B 3 und dem Weidetorkreisel abgebogen seien oder den Kontrollpunkt eher als die anderen Autos passiert hatten. „Es dauert eine gewisse Zeit, eine solche Zahl an Fahrzeugen anzuhalten und zu überprüfen“, sagte der Polizeisprecher. Dafür müssten mehrere Ermittler zusammengezogen werden. Seinen Angaben zufolge befand sich der VW Polo, aus dem die Schüsse abgegeben worden sein sollen, nicht unter den kontrollierten Fahrzeugen.

Eine besondere Brisanz ergibt sich für die Polizeibeamten, weil andere Autofahrer berichteten, dass Insassen eines VW Polo in die Luft geschossen hätten. Nach dem bisherigen Kenntnisstand der Polizei wurden aber keine anderen Verkehrsteilnehmer konkret gefährdet. Die Polizei ermittelt jetzt wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz und wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Zeugen und eventuelle Geschädigte sollen sich bei der Polizei in Burgdorf, Telefon (05136) 8861 4115, melden. Sie erhofft sich zudem weitere Hinweise auf die beteiligten Fahrzeuge und Personen.

Der Kommentar: Straße ist kein rechtsfreier Raum Dank aufmerksamer Zeugen kennt die Polizei Burgdorf mindestens neun Autofahrer, die mit ihrem Verhalten andere Menschen gefährdet haben. Wer sein Auto auf einer Schnellstraße oder Autobahn bis zum Stillstand abbremst, nimmt billigend in Kauf, dass nachfolgende Fahrer das Hindernis zu spät erkennen und einen Unfall verursachen. Gleiches gilt für jene Zeitgenossen, die mit einer Waffe – sei es eine Schreckschuss- oder eine echte Pistole – auf öffentlichen Straßen um sich schießen. Niemand vermag einzuschätzen, wie unbeteiligte Autofahrer auf solches Verhalten reagieren. Eine Straße ist kein rechtsfreier Raum, das haben Gerichte jüngst mit ihren Urteilen bei den Raser-Prozessen hervorgehoben. Auch für den aktuellen Fall bleibt zu hoffen, dass die Ermittler außer den neun Autofahrern noch weitere Beteiligte identifizieren und sie vor Gericht bringen können. Nur mit einer konsequenten Ahndung verstehen hochmotorisierte Brautpaare und ihre Gäste, dass ein Hochzeitkorso mit solchen Auswüchsen kein Kavaliersdelikt ist. Von Antje Bismark

Von Friedrich-Wilhelm Schiller