Burgdorf

Mit vier Sportfunktionären will der SPD-Bürgermeisterkandidat, Ratsherr und Pastor Matthias Paul am Dienstag, 5. März, im Jürgen-Rodehorst-Haus an der Bahnhofstraße 7 öffentlich ins Gespräch kommen: Eingeladen hat er in die Veranstaltungsreihe „Das Rote Sofa“ Lutz Klinkmann, designierter Vorsitzender des Heesseler SV und Antje Peschel, stellvertretende Vorsitzende der TSV. Mit von der Partie sind auch Alfred Runge, Präsident des Burgdorfer Golfclubs und zugleich Berater im Sportausschuss des Rates der Stadt, sowie Jürgen Stern, erster Mann beim SV Ramlingen-Ehlershausen. Herauskitzeln will Paul aus seinen Gesprächspartnern, was die Sportvereine für die Stadt leisten und was sie von der Stadt an Unterstützung erwarten. Paul moderiert die Runde. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr und soll nach eineinhalb Stunden enden.

Von Joachim Dege