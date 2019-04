Burgdorf

Mirco Zoschoch, CDU-Ratsherr und stellvertretender Bürgermeister Burgdorf, ist zum neuen Vorsitzenden der Werte- Union Region Hannover gewählt worden. Die WerteUnion, die sich im 2017 gegründet hat, versteht sich als Zusammenschluss wertkonservativer und wirtschaftsliberaler CDU-Mitgliederinitiativen, zum Beispiel der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung ( MIT), deren Vorsitzender Zschoch ist.

Die WerteUnion setzt sich laut ihres Pressebeauftragten Till Warning für eine inhaltliche und personelle Erneuerung ihrer Mutterpartei ein. So hat die WerteUnion im Vorfeld der Europawahl am 26. Mai eigene Positionen zur Europapolitik entwickelt: Sie will Europa als Wertegemeinschaft verstanden wissen. Deshalb lehne sie einen Austritt aus der EU ebenso ab wie einen EU-Zentralstaat mit mangelnder demokratischer Legitimation, erklärt Warning. Zschoch selbst ist zuversichtlich, dass die WerteUnion mit ihren Inhalten und Themen in der Region Hannover viele Unterstützer finden wird.

Von s