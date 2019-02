Burgdorf

Die Polizei sucht Zeugen für eine Sachbeschädigung am Klaus-Groth-Weg: Demnach hatte ein Unbekannter zwischen Sonnabend, 20.30 Uhr, und Sonntag, 8.30 Uhr, das Grundstück betreten und dort einen unverschlossenen Schuppen geöffnet. In dem Gebäude beschädigte er ein abgestelltes motorisiertes Dreirad, dann verließ er das Areal wieder unerkannt. Noch steht die Schadenshöhe nicht fest, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte. Die Ermittler nehmen Hinweise von Zeugen unter Telefon (05136) 88614115 entgegen.

Von Antje Bismark