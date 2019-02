Burgdorf

Gleich zwei Straftaten hat eine Burgdorferin am Wochenende angezeigt: Die Frau, die in einem Mehrfamilienhaus an der Retschystraße wohnt, musste am Sonntagmorgen feststellen, dass Unbekannte ihr Damenfahrrad und ein Jugendrad beschädigt hatten. Beide Zweiräder standen nach Aussage einer Polizeisprecherin im Keller des Hauses, die Ermittler gehen anhand der Spuren von einer mutwilligen Beschädigung aus. Anschließend bemerkte die Burgdorferin, dass an ihrem schwarzen Peugeot 207 der rechte vordere Reifen keine Luft mehr hatte: Ein Nagel in der Lauffläche hatte den Defekt an dem Wagen verursacht, den die Fahrerin am Sonnabend auf dem Anwohnerparkplatz abgestellt hatte. Bislang können die Polizeibeamten nicht sagen, ob zwischen den beiden Straftaten ein Zusammenhang besteht. Sie hoffen auf Zeugen, die Hinweise auf die Verursacher der defekten Fahrräder und des beschädigten Autos geben können. Sie sollten sich unter Telefon (05136) 88614115 bei der Polizei melden.

Von Antje Bismark