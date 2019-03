Schillerslage

Einen verletzten Radfahrer hat am Montagnachmittag ein Unfall in Schillerslage gefordert: Dort wollte der 52-jährige Fahrer eines Jeep Grand Cherokee auf der Sprengelstraße seinen Wagen wenden. Dazu bog er in eine Grundstückseinfahrt ein, um aus dieser wieder rückwärts herauszufahren, wie eine Polizeisprecherin sagte. Beim Zurücksetzen übersah er einen 53 Jahre alten Radfahrer, der vorschriftswidrig mit seinem Trekkingrad auf dem Gehweg an der Sprengelstraße unterwegs war. Der Radler versuchte noch, den Zusammenstoß mit einer Vollbremsung zu verhindern. Weil dabei die Bremsen seines Fahrrads blockierten, stürzte er auf den Gehweg. Wegen seiner Verletzungen brachte ihn ein Rettungswagen ins Krankenhaus.

Von Antje Bismark