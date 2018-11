Burgdorf

Ein Wildschein hat sich am Sonnabendvormittag in der Südstadt für reichlich Aufsehen und Aufregung gesorgt. Das eigenwillige Borstentier hatte sich offenkundig in das Wohngebiet am Depenauer Weg verirrt, womöglich auf der Suche nach etwas Fressbarem. Anwohner verständigten gegen 8.45 Uhr die Polizei, die die Verfolgung aufnahm, während das Tier durch Gärten und Straßen tobte. Dabei richtete das Schwein nach Darstellung der Polizei Schäden an etlichen Gartenzäunen und in Vorgärten an. Einfangen ließ es sich freilich nicht. Dennoch fand die ungewöhnliche Treibjagd gegen 11.30 Uhr ein gutes Ende: „Das Wildschwein fand wieder selbstständig den Weg zurück in seinen angestammten Lebensraum“, teilt die Polizei mit.

Von tt