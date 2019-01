Burgdorf

Für zwei Unfallfluchten am Dienstag sucht die Polizei jetzt Zeugen, um die Fahrer ermitteln zu können. So beobachtete der Mitarbeiter eines Geschäfts der Marktstraße 63 gegen 12.25 Uhr einen silberfarbenen Wagen mit hannoverschem Kennzeichen, der in Richtung Kreisel unterwegs war. Dabei touchierte er mit seinem rechten Außenspiegel den linken Außenspiegel eines grauen Polo, der in einer Parkbucht stand. Dieser wurde ebenso beschädigt wie der Spiegel des Unfallverursachers, dessen Plastikverkleidung die Ermittler an der Marktstraße fanden. Der Fahrer setzte die Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Offenbar beim Ein- oder Ausparken hat am Dienstag zwischen 11 und 11.30 Uhr ein Autofahrer einen schwarzen Audi A4 am Ostlandring beschädigt, den die Halterin auf dem Parkplatz eines Supermarktes abgestellt hatte. Bei ihrer Rückkehr bemerkte sie die Schäden an der Fahrerseite, der Verursacher hatte sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt.

Zeugen, die Hinweise zu den beiden Autos oder Fahrern geben können, sollten sich unter Telefon (05136) 88614115 bei der Polizei Burgdorf melden.

Weitere Meldungen von der Polizei und Feuerwehr aus dem Stadtgebiet Burgdorf lesen Sie hier im Polizeiticker.

Von Antje Bismark