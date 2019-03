Burgdorf

Einen unfallflüchtigen Fahrer sucht jetzt die Polizei Burgdorf: Der Unbekannte hatte demnach zwischen Freitag, 16.30 Uhr, und Sonntag, 16 Uhr, einen schwarzen Kia mit seinem Auto beschädigt, der in der Neuen Torstraße parkte. Dort hatte die Halterin ihren Wagen ordnungsgemäß auf einem Parkstreifen abgestellt, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Ihren Angaben zufolge touchierte der Unfallfahrer mit seinem Auto den Kia offenbar beim Ein- oder Ausparken und entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle. Am Kia stellten Halterin und Ermittler unter anderem Lackkratzer am vorderen linken Kotflügel und an der linken Seite der Frontstoßstange fest.

Die Beamten hoffen auf Zeugen, die Hinweise auf den Fahrer oder dessen Auto geben können. Sie sollten sich unter Telefon (05136) 88614115 bei der Polizei melden.

Von Antje Bismark