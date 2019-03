Burgdorf

In der Dammgartenstraße sind in der Nacht zum Dienstag alle vier Reifen eines schwarzen BMW 523i zerstochen worden, wie die Polizei am Mittwochvormittag berichtet. Der Besitzer entdeckte den Schaden am Dienstag um 7 Uhr, als er in seinen Wagen steigen wollte, den er am Montag um 18 Uhr vor seiner Wohnung in der Dammgartenstraße geparkt hatte. Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit der Sachbeschädigung gemacht haben oder Hinweise auf den oder die bislang unbekannten Täter geben können, bittet die Polizei sich bei ihren, sich unter Telefon (05136) 8861-4115 zu melden.

Von Anette Wulf-Dettmer