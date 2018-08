Burgdorf

Nach einem Verkehrsunfall hat die Polizei die Straße Vor dem Celler Tor zwischen Hannoverscher Neustadt und Gartenstraße am Dienstagnachmittag eineinhalb Stunden lang für den Verkehr sperren müssen. Ein Opel-Fahrer war dort mit seinem Astra Kombi gegen 14.20 Uhr so schwer verunglückt, dass die Feuerwehr ihn durch den Kofferraum seines Fahrzeuges bergen musste, bevor sich ein Notarzt seiner annehmen konnte.

Der 65 Jahre alte Opel-Fahrer war aus bislang ungeklärter Ursache und ohne erkennbaren äußeren Grund stadtauswärts fahrend gegen einen rechts neben der Fahrbahn in einer Parkbucht abgestellten Audi gefahren. Der Opel schleuderte daraufhin auf die Gegenfahrbahn, kippte auf die Fahrerseite und blieb dort liegen. Ein herannahender VW up konnte zwar noch abbremsen, rutschte aber in die Windschutzscheibe des Opel und drückte diese ein.

Feuerwehrleute mussten den nach Polizeiangaben leicht verletzten Opel-Fahrer durch den Kofferraum seines Fahrzeuges befreien. Erst dann konnte sich ein herbeigeeilter Notarzt um den verletzten Autofahrer kümmern, bevor er schließlich ins Krankenhaus gebracht wurde. Der Straßenabschnitt zwischen Wall und NP-Supermarkt blieb wegen der Bergungs- und Aufräumarbeiten bis kurz vor 16 Uhr gesperrt. Den entstandenen Schaden beziffert die Polizei mit 10.000 Euro.

Nachdem der Opel rechts gegen einen Audi gekracht war schleuderte er auf die Gegenfahrbahn und kippte auf die Fahrerseite. Quelle: Feuerwehr

Von Joachim Dege