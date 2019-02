Burgdorf

Wegen einer gefährlichen Körperverletzung ermittelt jetzt die Polizei gegen zwei Männer: Sie gerieten nach Aussage einer Polizeisprecherin am Montag gegen 11.30 Uhr in einen heftigen Streit am Zilleweg, den sie zunächst verbal austrugen. Die Auseinandersetzung eskalierte später, als sich der 42 Jahre alte Mann und ein 36-Jähriger mit einem Stock gegen den Kopf und Oberkörper schlugen. Dabei verletzten sie sich gegenseitig. Ein Rettungswagen musste beide Streithähne in ein Krankenhaus bringen, dort wurden ihre Verletzungen.

Die Ermittlungen wegen der Ursache und des Streitverlaufs sowie der Tatbeteiligung dauern an.

Von Antje Bismark