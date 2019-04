Burgdorf

Wegen mehrerer Schlägereien in einer Disco an der Bahnhofstraße ist die Polizei in der Nacht zu Sonntag ausgerückt – noch dauern die Ermittlungen an, wie eine Sprecherin am Montag mit Verweis auf unterschiedliche Verdächtige sagte.

Die Beamten erhielten eine erste Alarmierung gegen 1.50 Uhr, als ein 19-Jähriger aus Burgdorf und ein 22 Jahre alter Mann aus Hamburg aneinander gerieten. Nach einem verbalen Schlagabtausch folgte eine körperliche Auseinandersetzung, in deren Verlauf der Burgdorfer leichte Verletzungen im Gesicht erlitt. Er musste jedoch nicht notärztlich behandelt werden. Unklar sei, ob der Mann aus Hamburg verletzt wurde, teilte die Polizeisprecherin mit. Klar allerdings sei, dass beide zuvor Alkohol konsumiert hatte. So ergab der Test mit dem Alkomaten bei dem 19-Jährige einen Wert von 1,34 Promille, bei dem 22-Jährigen von 2,30 Promille. Die Polizei ermittelt zudem noch gegen einen unbekannten Mann, der den Burgdorfer ebenfalls geschlagen haben soll. „Aufgrund der insgesamt unübersichtlichen Situation konnte dieser jedoch nicht sagen, von wem er noch Schläge einstecken musste“, erklärte die Polizeisprecherin. Ausgelöst wurde die Schlägerei offenbar durch den Streit um ein Mädchen.

26-Jähriger leistet Widerstand gegen Polizeibeamte

Bei ihrem Eintreffen hatten die Einsatzkräfte bemerkt, dass sich ein Mann sehr schnell zu Fuß auf den angrenzenden Friedhof entfernt hatte. Weil die Ermittler nicht ausschließen konnten, dass auch er in die Auseinandersetzung involviert war, nahmen sie die Verfolgung auf – sie entdeckten den Mann in einem Gebüsch auf dem Friedhof und wollten seine Identität überprüfen. Dagegen wehrte er sich so massiv, dass die Polizisten ihn letztlich auf den Boden legen und anschließend zur Polizeidienststelle in Burgdorf bringen mussten. Auch dort verhielt sich der 26-Jährige aus Burgdorf sehr aggressiv und unkooperativ. Eine Kontrolle mit dem Alkomaten ergab 2,43 Promille, die Staatsanwaltschaft Hildesheim ordnete deshalb die Entnahme einer Blutprobe an. Nach der Blutentnahme kam der Mann zur Ausnüchterung in den Polizeigewahrsam Hannover. Er muss sich nun wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

32-Jähriger verletzt Kontrahenten im Gesicht

Kaum hatten die Polizisten diese Situation geregelt, gerieten gegen 3 Uhr zwei Männer aus Burgdorf auf der Herrentoilette der Disco in einen neuen Streit. In dessen Verlauf schlug der 26-Jährige einem 32-Jährigen mit der Faust ins Gesicht. Dabei verletzte er den Jüngeren im Gesicht, so dass dieser aus der Nase blutete. Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung, so dass die Ermittler ihn nicht mehr antrafen. Weil sich beide Beteiligten kannte, konnte das Opfer den Beamten einen Hinweis auf den Schläger geben und damit die Strafanzeige ermöglichen. Der 26-Jährige stoppte das Nasenbluten und verzichtete auf medizinische Hilfe.

Von Antje Bismark